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16.11.2023  13:46   Рита Парфенова

У Харкові активізується робота підприємств побутового обслуговування

У всіх районах міста Харків працює понад тисячу закладів побутового обслуговування населення.

сфера послуг

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Деякі підприємства не припиняли роботу та надавали послуги, у тому числі й на волонтерських засадах. Поступово об’єкти побуту відновлюють свою роботу навіть у найбільш зруйнованих частинах міста.

Серед відкритих підприємств частка тих, що надають соціально-побутові види послуг (перукарні, ремонтні майстерні, хімчистки, автомайстерні), складає майже 70%.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що приватний бізнес Харкова готується працювати в умовах можливого блекауту.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  харків
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