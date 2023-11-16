У Харкові активізується робота підприємств побутового обслуговування

У всіх районах міста Харків працює понад тисячу закладів побутового обслуговування населення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Деякі підприємства не припиняли роботу та надавали послуги, у тому числі й на волонтерських засадах. Поступово об’єкти побуту відновлюють свою роботу навіть у найбільш зруйнованих частинах міста.
Серед відкритих підприємств частка тих, що надають соціально-побутові види послуг (перукарні, ремонтні майстерні, хімчистки, автомайстерні), складає майже 70%.
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