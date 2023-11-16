16.11.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відремонтували водовід

Бригади служби водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» оперативно відремонтували водовід на вулиці Академіка Богомольця, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив керівник служби Євген Сальков, заздалегідь, перед початком проведення відновлювальних робіт на трубопроводі діаметром 800 мм, попередили харків'ян про тимчасове призупинення водопостачання та забезпечили підвезення води автоцистернами підприємства.

«З огляду на те, що цей водовід забезпечує водою мешканців кількох мікрорайонів, роботи спланували так, щоб якнайшвидше ліквідувати аварійну ситуацію. У ході виконання відновлювальних робіт встановили дві нові засувки діаметром 200 та 400 мм та відновили водопостачання харків'янам на 4 години раніше оголошеного терміну. Паралельно відремонтували магістраль на вулиці Москалівській. Сьогодні ж усуваємо аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 100 мм на вулиці Клавдії Шульженко», - поінформував Євген Сальков.

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