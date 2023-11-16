16.11.2023 12:51 Рита Парфенова

Видавала російські паспорти: на Харківщині оголошено у розшук колаборантку

Завершено спецрозслідування стосовно мешканки Куп'янська, яка видавала російські паспорти під час окупації міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, під час захоплення збройними силами рф м. Куп’янськ місцева мешканка вирішила побудувати кар’єру поліцейської в незаконному правоохоронному органі. Жінка погодилась на пропозицію окупантів і добровільно обійняла посаду «в. о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».



Новоспечена «інспекторка» у період з липня по вересень минулого року займалась оформленням і видачею російських паспортів місцевим мешканцям.



Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 25-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Обвинувачену оголошено у розшук. Її судитимуть заочно в Червонозаводському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

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