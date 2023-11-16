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16.11.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

У місті Зміїв жінка вбила свого чоловіка

Минулої доби 768 мешканців Харківщини звернулися до поліції з повідомленнями про правопорушення та події.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У місті Зміїв працівники поліції затримали 40-річну жінку, яка вбила свого чоловіка. В ході сварки на ґрунті ревнощів зловмисниця вдарила його кухонним ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні. Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрання запобіжного заходу.
 
Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 6 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.
 
Крім цього зазначається, що на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.
 
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Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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