16.11.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

У місті Зміїв жінка вбила свого чоловіка

Минулої доби 768 мешканців Харківщини звернулися до поліції з повідомленнями про правопорушення та події.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У місті Зміїв працівники поліції затримали 40-річну жінку, яка вбила свого чоловіка. В ході сварки на ґрунті ревнощів зловмисниця вдарила його кухонним ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер у лікарні. Вирішується питання про повідомлення жінці про підозру у скоєнні умисного вбивства та обрання запобіжного заходу.

Також в ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 6 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили заборонені речовини.

Крім цього зазначається, що на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 8 громадян отримали травми.

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