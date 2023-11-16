16.11.2023 12:25 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові сплатив понад 200 тисяч гривень аліментів

Заходи правового впливу від працівників Немишлянсього відділу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції змусили ще одного неплатника подумати про добробут своєї дитини, передає РЕДПОСТ .

«Так, місцевий мешканець завдяки застосованим до нього санкціям перерахував на користь сина понад 222 тисячі гривень несплачених своєчасно аліментів. Цьому передувало вжиття до боржника ряду обмежень, серед яких арешт рахунків та майна чоловіка», – зазначила Ірина СВИСТУН, начальник Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

З початку року державні виконавці Харківщини стягнули з несумлінних батьків майже 360 мільйонів гривень аліментів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області з батьків, які не платили аліменти дітям, стягнули сотні тисяч гривень.