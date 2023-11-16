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16.11.2023  12:09   Рита Парфенова

Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області (фото)

Через обстріли пошкоджені житлові будинки та навчальний заклад, поранено мирного жителя.

наслідки обстрілу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 16 листопада опівночі ворог завдав удар, попередньо з ЗРК С-300, по Чугуївщині. У м. Чугуїв зазнали пошкоджень житлові будинки та навчальний заклад, а у с. Малинівка російська ракета влучила поблизу приватного домоволодіння.
 
наслідки обстрілу
 
Також 15 листопада російська армія вкотре обстріляла Купʼянщину. Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна отримав поранення 74-річний мирний мешканець. У с. Кругляківка пошкоджено приватний будинок.
 
наслідки обстрілу
 
За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
наслідки обстрілу

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 листопада 2023 року.
Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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