Правоохоронці показали наслідки ворожих обстрілів Харківської області (фото)

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Гороскоп на 16 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.

Прогноз погоди у Харкові на 16 листопада Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.