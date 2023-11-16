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16.11.2023  11:50   Віталій Хінєвіч

Харків’яни можуть отримати грант на розвиток власного бізнесу

Підприємці та ті, хто має намір розпочати власну справу, можуть подати заявку на отримання фінансування за грантовою програмою «Власна справа» в рамках урядового проєкту «єРобота», передає РЕДПОСТ .

 
Програма передбачає надання грантів на суми від 250 тис. до 1 млн грн. Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, за час дії програми «Власна справа» ухвалено 126 позитивних рішень для підприємців. Уже профінансовано 77 проєктів на загальну суму понад 27 млн грн. Найпопулярнішими сферами є надання послуг, виробництво та торгівля.
 
Заявки подаються через портал «Дія». До них обов’язково додається бізнес-план щодо започаткування нового або розвитку вже наявного бізнесу. 
 
Для консультації можна звернутися до Харківського обласного центру зайнятості за адресою: вул. Шевченка, 137-а, каб. 106.
 
Інформація щодо можливостей для підприємців розміщена на офіційному сайті Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на сайті КВПВ запрацював особистий кабінет.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, грант
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