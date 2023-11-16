16.11.2023 11:37

Стало відомо, хто зніме біографічний фільм про Ілона Маска

Відомий американський кінорежисер Д. Аронофскі (відомий світу за фільмами «Пі», «Реквієм за мрією», «Ной») найближчим часом візьметься за зйомки байопіка (біографічного фільму) про життя геніального Ілона Маска. Фільм розповість світу про шлях становлення талановитого підприємця та контроверсійної особистості, якого багато хто вважає одним з найрозумніших людей планети.

Сам мільярдер із задоволенням сприйняв цю інформацію. Новини Meta цитують мільярдера, який написав у своїй мережі X: «Радий, що Даррен режисуватиме фільм. Він один із найкращих».

Що відомо про зйомки фільму

Подробиць про майбутні зйомки поки що не дуже багато. Новини кіно з усього світу пишуть, що фільм-біографія буде заснований на книзі Айзексона.

Айзексон, який сьогодні заслужено вважається одним із найвідоміших біографів, книгу про Маска писав протягом двох років. Він ходив на наради мільярдера, читав його листування ділове та особисте, провів десятки інтерв’ю з геніальним винахідником, а також з його близьким оточенням (наприклад, батьком). Айзексон вже написав біографії Джобса, Франкліна, Генрі Кісінджера.

У 2015 р. вже відбулася одна прем’єра біографії також за книжкою Айзексона "Стів Джобс". Образ співзасновника Apple у байопіку втілив Майкл Фассбендер. Фільм не отримав особливо високих оцінок у рейтингах.

Книга вийшла лише у середині вересня цього року у відомому видавництві Simon & Schuster в Америці та в Китаї у видавництві CiticPress Group. У книзі Айзексон розповів про купівлю Маском Twitter, відключення Starlink поряд з берегами Криму, про Tesla, SpaceX, дітей мільярдера та багато іншого.

Незалежна кіностудія A24 подала заявку та виграла тендерну битву за права на екранізацію книги та найближчим часом займеться випуском кінокартини.

Нагадаємо, що цього року навесні права на зйомки документального фільму про Маску вже викупила Universal Pictures, яка збиралася стати дистриб’ютором кінокартини у міжнародному прокаті. Зйомкою документалки займається студія Jigsaw Production. Ну а режисером буде оскароносний Алекс Гібні. Творці пообіцяли показати життя мільярдера у фільмі «без прикрас».

Що ж до фільму Аронофскі, то попередню дату релізу поки що нікому не розкривають. Так само невідомо, хто з акторів гратиме генія і чи зніметься сам Ілон Маск. Раніше кінця 2024 року кінокартину точно не варто очікувати, найімовірніше вона вийде у 2025 році.

Слід зазначити, що Ілон Маск любить зніматися у фільмах та грати самого себе. Найвідоміша його поява на публіці на кіноекрані відбулася у 2010 році, коли мільярдер знявся у культовій «Залізній людині 2». Також геній засвітився у популярних серіалах «Теорія Великого Вибуху» та «Дитинство Шелдона». Образ винахідника за його згодою експлуатувався у серіях «Сімпсонів», «Ріка та Морті».