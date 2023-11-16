16.11.2023 11:20 Віталій Хінєвіч

Енергетики повернули світло у два села Ізюмського району

Фахівці Ізюмського району електричних мереж АТ "Харківобленерго" повністю відновили електропостачання у селах Донецьке та Сніжківка Оскільської територіальної громади, передає РЕДПОСТ .

Як розповів в.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ, на черзі – село Топольське: там залишилося підключити до 10 домоволодінь.

Після початку війни та окупації населені пункти Оскільської громади пережили справжнє пекло: деякі села були знищені вщент. Енергетики були вражені масштабами руйнувань як інфраструктурних об'єктів, так і житлових будинків. Там, де ще недавно вирувало життя, залишилися розбиті підстанції, обірвані дроти та зруйновані опори. Люди вимушені були виїхати, бо їхні оселі перетворилися на руїни.

"Всі села громади були знеструмлені. Зрозуміло, що без світла немає життя, але спочатку нам потрібно було чекати, поки свою роботу виконають сапери. Далі йшли паралельно з ними, щоб не втрачати час. Звичайно, спочатку взялися за найкрупніші села, а також ті, де вціліло найбільше будинків.

Наприклад, у центрі громади - селі Оскіл - світло відновили у березні, у селах Студенок, Заводи та Співаківка - влітку. Вже восени електрика з'явилася в домівках жителів Вірнопілля, Донецького, а тепер і Сніжківки. Дуже нас чекають у Топольському. Частково село заживили, але декілька дворів поки без світла. Найближчим часом це питання вирішимо", - зазначив Віталій Борщ.

Станом на 16 листопада 2023 року в Харківській області залишаються знеструмленими менше 70 населених пунктів. Більше половини з них знаходяться у прифронтовій зоні, де провести відновлювальні роботи неможливо, поки іде війна.

Загалом фахівці АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у майже 400 населених пунктах, де зареєстровано понад 215 тис. абонентів.

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