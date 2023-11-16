Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

16.11.2023 11:11 Рита Парфенова

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 81 вибухонебезпечний предмет.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ

За минулу добу 15 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4,5 га території, з них 894 м за допомогою машин механізованого розмінування, 4,3 км ліній електропередач, 8 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 81 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 71 одиниці техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4114 га території 286 км автомобільних доріг, 2902 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 114 ВНП.

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