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16.11.2023  09:50   Рита Парфенова

У передмісті Харкова пролунають вибухи: причина

16 листопада 2023 року у Чугуївському районі працюватимуть сапери.

підрив
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
 
Повідомляється, що З 10:00 до 12:00 будуть проводитись контрольовані підриви в районі села Коробочкине Чкаловської громади.
 
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 листопада 2023 року.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
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