16.11.2023 10:08 Рита Парфенова

У порушника комендантської години в Харкові виявили підроблені документи

У Харкові водій їздив із документами, які придбав через інтернет.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, вночі патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21099 за порушення комендантської години.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина.



Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.



Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

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