У порушника комендантської години в Харкові виявили підроблені документи

У Харкові водій їздив із документами, які придбав через інтернет.
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних посвідчення зареєстровано на іншого громадянина.
Кермувальник зізнався, що придбав підроблений документ через мережу інтернет.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Нагадуємо, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.
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