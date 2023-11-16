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16.11.2023  10:53   Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем працівників радіо, талебачення та зв’язку

Харківський міський голова Ігор Терехов вітає з Днем працівників радіо, талебачення та зв’язку фахівців цієї сфери.


Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«Ваша робота допомагає людям розуміти, що відбувається в місті, країні та світі. У воєнний час ви демонструєте неабияку мужність і хоробрість, ризикуючи власним здоров'ям і життям, аби розповісти суспільству правду. Ви даєте можливість мільйонам людей своєчасно дізнаватися найнеобхідніше. Ця інформація може врятувати чиєсь життя.

Дякую всім працівникам радіо, телебачення та зв’язку за кропітку роботу на інформаційному фронті! Бажаю творчого натхнення, вдячних глядачів і слухачів! Нехай невдовзі ми почуємо від вас найбажанішу звістку про Перемогу України!» - говориться у привітанні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов розповів у єфірі телемарафону, де стоятиме новорічна ялинка у Харкові цього року.

 

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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