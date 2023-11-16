Привітання Ігоря Терехова з Днем працівників радіо, талебачення та зв’язку

Харківський міський голова Ігор Терехов вітає з Днем працівників радіо, талебачення та зв’язку фахівців цієї сфери.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«Ваша робота допомагає людям розуміти, що відбувається в місті, країні та світі. У воєнний час ви демонструєте неабияку мужність і хоробрість, ризикуючи власним здоров'ям і життям, аби розповісти суспільству правду. Ви даєте можливість мільйонам людей своєчасно дізнаватися найнеобхідніше. Ця інформація може врятувати чиєсь життя.
Дякую всім працівникам радіо, телебачення та зв’язку за кропітку роботу на інформаційному фронті! Бажаю творчого натхнення, вдячних глядачів і слухачів! Нехай невдовзі ми почуємо від вас найбажанішу звістку про Перемогу України!» - говориться у привітанні.
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Бажання зробити свій внесок у спільну справу сьогодні особливо велике. У такі дні люди залишаються працювати понаднормово, подають милостиню, говорять про політику, дають поради.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.
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