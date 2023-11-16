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16.11.2023  09:34   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби окупанти вели обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

обстріл

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.

У смт. Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік 74 років.

У с. Кругляківка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.

Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, , Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп'янського району та інші населені пункти.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 16 листопада 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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