Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом доби окупанти вели обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА.
У смт. Дворічна Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення та був госпіталізований чоловік 74 років.
У с. Кругляківка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа.
Крім того, під ударами окупантів перебували Козача Лопань та Ветеринарне Харківського району, Стариця та Бударки Чугуївського району, , Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Куп'янського району та інші населені пункти.
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