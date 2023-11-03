03.11.2023 14:32 Рита Парфенова

Приватний бізнес Харкова готується працювати в умовах можливого блекауту

Генератори та інші джерела автономного живлення продовжують встановлювати у закладах суб'єктів господарювання в місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.

Тож, на сьогоднішні у випадках тривалого знеструмлення в Харкові готові працювати:

989 продовольчих магазинів;

316 аптек;

178 магазинів непродовольчих товарів;

128 АГЗС;

64 заклади харчування;

35 зоомагазинів;

16 ветеринарних клінік.

У разі коротких відключень електропостачання тривалістю від 2 до 4 годин більшість магазинів та аптек відкриті для обслуговування покупців протягом світлового дня, навіть без використання генераторів. Крім того, всі 48 ринків та торговельні майданчики у місті працюють вдень.



«Робота генераторів може створювати тимчасові незручності для мешканців через шум, проте варто пам’ятати, що в умовах війни бізнес забезпечує можливість не лише купити продукти, випити кави або зарядити телефони під час відключення електроенергії, а й створює робочі місця та сплачує податки до бюджету», - зазначили в департаменті.

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