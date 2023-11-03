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03.11.2023  14:32   Рита Парфенова

Приватний бізнес Харкова готується працювати в умовах можливого блекауту

Генератори та інші джерела автономного живлення продовжують встановлювати у закладах суб'єктів господарювання в місті Харкові.

генератор
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку.
 
Тож, на сьогоднішні у випадках тривалого знеструмлення в Харкові готові працювати:
  • 989 продовольчих магазинів;
  • 316 аптек;
  • 178 магазинів непродовольчих товарів;
  • 128 АГЗС;
  • 64 заклади харчування;
  • 35 зоомагазинів;
  • 16 ветеринарних клінік.

У разі коротких відключень електропостачання тривалістю від 2 до 4 годин більшість магазинів та аптек відкриті для обслуговування покупців протягом світлового дня, навіть без використання генераторів. Крім того, всі 48 ринків та торговельні майданчики у місті працюють вдень.

«Робота генераторів може створювати тимчасові незручності для мешканців через шум, проте варто пам’ятати, що в умовах війни бізнес забезпечує можливість не лише купити продукти, випити кави або зарядити телефони під час відключення електроенергії, а й створює робочі місця та сплачує податки до бюджету», - зазначили в департаменті.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбулися святкові заходи, присвячені Дню працівника соціальної сфери.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  бізнес, харків, агрессия россии
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