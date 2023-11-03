Приватний бізнес Харкова готується працювати в умовах можливого блекауту

Генератори та інші джерела автономного живлення продовжують встановлювати у закладах суб'єктів господарювання в місті Харкові.
У разі коротких відключень електропостачання тривалістю від 2 до 4 годин більшість магазинів та аптек відкриті для обслуговування покупців протягом світлового дня, навіть без використання генераторів. Крім того, всі 48 ринків та торговельні майданчики у місті працюють вдень.
«Робота генераторів може створювати тимчасові незручності для мешканців через шум, проте варто пам’ятати, що в умовах війни бізнес забезпечує можливість не лише купити продукти, випити кави або зарядити телефони під час відключення електроенергії, а й створює робочі місця та сплачує податки до бюджету», - зазначили в департаменті.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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