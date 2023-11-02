02.11.2023 20:21 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав соціальних працівників з професійним святом

У Харкові відбулися святкові заходи, присвячені Дню працівника соціальної сфери.



Ігор Терехов привітав соціальних працівників з професійним святом



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов привітав з прийдешнім професійним святом соціальних працівників Київського, Основ‘янського, Слобідського, Холодногірського та Новобаварського районів.

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Мер зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну навантаження на працівників соціальної сфери Харкова збільшилося в кілька разів. Зокрема, їхньої допомоги потребують понад 500 тис. вимушених переселенців.

«Працівники соціальної сфери - це серце Харкова. Ви обрали дуже важку, але вкрай необхідну професію. Ваша місія - допомагати людям і дарувати їм надію. Я дуже вдячний вам за вашу чуйність та доброту, за все, що ви робите для мешканців нашого міста», - зазначив Ігор Терехов.

Кращим соціальним працівникам мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради та Подяки міського голови.