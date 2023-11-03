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03.11.2023  13:34   Рита Парфенова

Рух харківського трамвая припинений, доки ДСНС-ники розбирають завали внаслідок атаки безпілотниками

Аварійні роботи ведуться в будівлі одного з начальних закладів міста, якк серйозно постдаждала внасоідок нічних атак.

терехов
 
Про це у своєму телеграм-каналі. повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
«Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста. Зараз знімаємо контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамваю №27 на цій ділянці, відповідно, на деякий час зупинений», – написав він.
 
За словами мера міста, інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії.
 
«Інші влучання прийшлися на СТО та  гуртожиток, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам - поряд з місцями прильотів будемо ремонтувати дахи», – додав Ігор Терехов.
 
Він зазначив, що по медичну доппомогу після акати БпЛА звернулося кілька людей. Вони не мають поранень, але перебувають у стані стресу. Лікарі надають їм необхідну психологічну допомогу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі на 3 листопада рф вдарила безпілотниками по житлових районах Харкова. Енергетики відновлюють електропостачання після атаки "шахедів".
Источник:   Телеграм Ігоря Терехова
 Тэги:  трамвай, бпла, обстріл, харків, агрессия россии
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