03.11.2023 13:34 Рита Парфенова

Рух харківського трамвая припинений, доки ДСНС-ники розбирають завали внаслідок атаки безпілотниками

Аварійні роботи ведуться в будівлі одного з начальних закладів міста, якк серйозно постдаждала внасоідок нічних атак.

Про це у своєму телеграм-каналі. повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

«Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста. Зараз знімаємо контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамваю №27 на цій ділянці, відповідно, на деякий час зупинений», – написав він.

За словами мера міста, інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії.

«Інші влучання прийшлися на СТО та гуртожиток, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам - поряд з місцями прильотів будемо ремонтувати дахи», – додав Ігор Терехов.

Він зазначив, що по медичну доппомогу після акати БпЛА звернулося кілька людей. Вони не мають поранень, але перебувають у стані стресу. Лікарі надають їм необхідну психологічну допомогу.