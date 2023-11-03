Світло у знеструмлені після атаки безпілотників будинки Харкова подадуть через лічені години

Харківські енергетики відновлюють електропостачання після атаки "шахедів"
Фахівці Північного та Південного районів електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновлюють мережу після пошкоджень внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників. Через влучання на півдні Харкова без світла залишилися понад 150 абонентів, на півночі знеструмлено три домоволодіння.
Як розповіли енергетики, для відновлення електропостачання потрібно відновити близько 200 метрів повітряної лінії 0,4 кВ, а також відремонтувати елементи електричного обладнання, що вийшли з ладу.
Усіх споживачів планується заживити до 15:00.
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