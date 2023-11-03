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03.11.2023  13:10   Рита Парфенова

Світло у знеструмлені після атаки безпілотників будинки Харкова подадуть через лічені години

Харківські енергетики відновлюють електропостачання після атаки "шахедів"

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
 

Фахівці Північного та Південного районів електричних мереж АТ "Харківобленерго" відновлюють мережу після пошкоджень внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників. Через влучання на півдні Харкова без світла залишилися понад 150 абонентів, на півночі знеструмлено три домоволодіння.

Як розповіли енергетики, для відновлення електропостачання потрібно відновити близько 200 метрів повітряної лінії 0,4 кВ, а також відремонтувати елементи електричного обладнання, що вийшли з ладу.

Усіх споживачів планується заживити до 15:00.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада. П'ять пожеж сталося у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками. До медиків звернулися 8 людей, у тому числі двоє дітей 10 та 2 років. Діагноз – гостра реакція на стрес. Лікарі надали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.

 

Тэги:  світло, бпла, обстріл, харків, агрессия россии
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