03.11.2023 12:44 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 90 вибухонебезпечних предметів.





У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

Упродовж минулої доби, 2 листопада, піротехнічні розрахунки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) провели обстеження території площею 12,2 гектари. З них 1,9 гектара було обстежено за допомогою машин механізованого розмінування. Також перевірено 8,1 кілометрів ліній електропередач та 3 приватних домогосподарства в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Сапери виявили та нейтралізували 90 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Для проведення цих робіт були задіяні 33 піротехнічні розрахунки ДСНС, в яких було 165 саперів та використано 71 одиницю техніки.

Загалом з початку бойових дій піротехніки ДСНС провели обстеження приблизно 3996 гектарів території, 278 кілометрів автомобільних доріг, 2825 кілометрів ліній електропередач, 159,5 кілометрів залізничних колій та 217,7 кілометрів газопроводів. Під час цих робіт було виявлено та знешкоджено 81 тисячу 971 вибухонебезпечних предметів.

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