Привітання Ігоря Терехова з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ

Харківській міський голова Ігор Терехов привітав захісників України з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«3 листопада - особливий день у календарі, адже сьогодні Україна відзначає одразу два свята - День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.
Наші відважні захисники! Щодня ви наражаєте своє життя на колосальний ризик. Ви захищаєте наші міста та села, знищуєте ворога, усуваєте страшні наслідки російського терору і, головне, метр за метром відвойовуєте українську землю. Дякую вам за це! Внесок кожного з вас у вільне майбутнє України справді неоціненний!
Бажаю вам подальших успіхів на полі бою! Ви - наша гордість та надія! Зі святом, наші герої!» - говориться у привітанні.
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Сьогодні хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в колі сім'ї.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ.
Сьогодні в Україні відзначаються День ракетних військ та артилерії, а також День інженерних військ.
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