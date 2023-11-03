03.11.2023 12:27 Рита Парфенова

Привітання Ігоря Терехова з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ

Харківській міський голова Ігор Терехов привітав захісників України з Днем ракетних військ і артилерії та Днем інженерних військ.



Фото: РЕДПОСТ

Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.

«3 листопада - особливий день у календарі, адже сьогодні Україна відзначає одразу два свята - День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ.



Наші відважні захисники! Щодня ви наражаєте своє життя на колосальний ризик. Ви захищаєте наші міста та села, знищуєте ворога, усуваєте страшні наслідки російського терору і, головне, метр за метром відвойовуєте українську землю. Дякую вам за це! Внесок кожного з вас у вільне майбутнє України справді неоціненний!



Бажаю вам подальших успіхів на полі бою! Ви - наша гордість та надія! Зі святом, наші герої!» - говориться у привітанні.

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