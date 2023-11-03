03.11.2023 12:09 Рита Парфенова

Рятувальники Харкова нарешті ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників (відео, фото)

Вранці в Основ'янському районі Харкова завершена ліквідація наслідків нічної ворожої атаки безпілотниками.





Як повідомляє РЕДПОСТ з поссиланням на речника Головного управління ДСНС України у Харківській області Євгена Василенка, проти ночі 3 листопада внаслідок атаки ворожих безпілотників по Основ’янському району виникла масштабна пожежа площею понад 1000 кв.м.



Горіха будівля СТО, адмінбудівля, недіюча будівля швейного цеху, гаражі та 8 легкових автомобілів. Вогонь вдалось зупинити на підступах до сусідніх будівель.





Остаточно пожежу ліквідовано о 10:25 ранку 3 листопада. З нею боролись 68 чоловік особового складу ДСНС, було залучено 12 одиниць техніки.

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