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03.11.2023  12:09   Рита Парфенова

Рятувальники Харкова нарешті ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників (відео, фото)

Вранці в Основ'янському районі Харкова завершена ліквідація наслідків нічної ворожої атаки безпілотниками.



Як повідомляє РЕДПОСТ з поссиланням на речника Головного управління ДСНС України у Харківській області Євгена Василенка, проти ночі 3 листопада внаслідок атаки ворожих безпілотників по Основ’янському району  виникла масштабна пожежа площею понад 1000 кв.м.

Горіха будівля СТО, адмінбудівля, недіюча будівля швейного цеху, гаражі та 8 легкових автомобілів. Вогонь вдалось зупинити на підступах до сусідніх будівель.

Рятувальники Харкова ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників

Остаточно пожежу ліквідовано о 10:25 ранку 3 листопада. З нею боролись 68 чоловік особового складу ДСНС, було залучено 12 одиниць техніки.

Рятувальники Харкова ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників

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Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 10 безпілотників атакували Харків та передмістя проти ночі 3 листопада. П'ять пожеж сталося у Харкові та області внаслідок масованої атаки ворожими безпілотниками. До медиків звернулися 8 людей, у тому числі двоє дітей 10 та 2 років. Діагноз – гостра реакція на стрес. Лікарі надали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав.
 
Рятувальники Харкова ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників
 
Рятувальники Харкова ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників
 
Рятувальники Харкова ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників
 
Рятувальники Харкова ліквідували масштабну пожежу після удару безпілотників




 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, бпла, пожежа, харків, агрессия россии
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