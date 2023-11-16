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16.11.2023  14:56   Дмитро Колонєй

Комунальники прибрали аварійні дерева на схилах берегів харківської річки

Де та які роботи виконали комкнальники, розповіли у харківському КП "КВЗК".

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП "Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації", фахівці підприємства
  • відремонтували дощоприймальні та оглядові колодязі на проспектах Ювілейному та Перемоги;
  • прибрали аварійні дерева на схилах берегів річки Немишля,
  • промили зливостоки на вулицях Тахіатаській, Свистуна, Власенка та ін.
  • постійно очищають від сміття та опалого листя решітки дощоприймальних колодязів на вулично-дорожній мережі міста.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, зливи, харків, благоустрій
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