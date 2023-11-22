На Харківщині протягом доби відновили газопостачання після ворожих прильотів

Більше ніж у 300 будинків Харківського району фахівці оперативно повернули газопостачання, зникле внаслідок ворожих обстрілів.
Фахівці філії відновили газопостачання до 320 будинків, які залишились без газу через обстріли росіянами населених пунктів області.
Аби люди не залишились без енергоносія у холоди, «Газмережі» відремонтували перебиті труби та повернули газ у домоволодіння протягом однієї доби.
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