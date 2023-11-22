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22.11.2023  08:58   Рита Парфенова

На Харківщині протягом доби відновили газопостачання після ворожих прильотів

Більше ніж у 300 будинків Харківського району фахівці оперативно повернули газопостачання, зникле внаслідок ворожих обстрілів.

газова труба
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі», ремонти пошкоджених газопроводів проведені у двох населених пунктах Харківського району.

Фахівці філії відновили газопостачання до 320 будинків, які залишились без газу через обстріли росіянами населених пунктів області.

Аби люди не залишились без енергоносія у холоди, «Газмережі» відремонтували перебиті труби та повернули газ у домоволодіння протягом однієї доби.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові протягом місяця ліквідували понад 1100 витоків газу.
Источник:   Харківська філія «Газмережі»
 Тэги:  газ, харків
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