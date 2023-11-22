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22.11.2023  09:36   Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

радіація

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:

  • Харків - 15 мкР/год;
  • Золочів - 10 мкР/год;
  • Богодухів - 13 мкР/год;
  • Коломак - 12 мкР/год;
  • Великий Бурлук - 10 мкР/год;
  • Печеніги - 10 мкР/год;
  • Слобожанське - 15 мкР/год;
  • Куп’янськ - 11 мкР/год;
  • Красноград - 11 мкР/год;
  • Лозова - 13 мкР/год;
  • Ізюм - 12 мкР/год.

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 листопада.

 

Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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