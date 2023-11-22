22.11.2023 10:00 Рита Парфенова

На Харківщині затримано агента фсб, який розвідував оборонні рубежі України на кордоні з рф

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на прикордонних територіях Харківщини.





У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.



Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім «Лексус». Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, російським агентом виявився 41-річний мешканець Вовчанська, який у липні цього року був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб.У поле зору агресора чоловік потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед оточуючих.Після вербування зрадник отримав від російської спецслужби інструкції щодо проведення розвідувально-підривної діяльності та обрав собі оперативний псевдонім «Лексус».

Найбільше ворога цікавили можливі напрямки руху важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, у тому числі гаубиць та реактивних систем залпового вогню в районі звільненого Вовчанська.



Для орієнтовного встановлення таких «маршрутів» фігурант обходив місцевість та шукав сліди танкових гусениць.



Також він випитував «потрібну» інформацію у своїх знайомих місцевих жителів під виглядом побутових розмов.





Крім того, російський агент намагався дізнатися про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції поблизу кордону з рф.



У разі ворожих «прильотів», зловмисник збирав інформацію про їхні наслідки та «звітував» окупантам.



Ще одним його завданням було створення власної мережі інформаторів, до якої мало ввійти якомога більше мешканців звільнених районів Харківщини.



Для комунікації з фсб їхній поплічник використовував анонімні чати в популярному месенджері.

Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника і затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області.



Під час обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з фсб.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Наразі йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.



Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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