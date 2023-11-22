22.11.2023 10:24
Сапери ДСНС проводили розмінування у п'яти районах Харківської області
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 57 одиниць вибухонебезпечних предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
За минулу добу 21 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 5 га території, з них 1га за допомогою машин механізованого розмінування, 3 км ліній електропередач, 3 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.
Саперами виявлено та знешкоджено 57 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучався 31 піротехнічний розрахунок ДСНС у складі 156 саперів та 67 одиниць техніки.
Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4146 га території, 287 км автомобільних доріг, 2920 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 457 ВНП.
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