22.11.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники відновлюють зовнішнє освітлення вздовж проїжджої частини по вулиці Дружби Народів

Фахівці КП «Міськсвітло» відновлюють електромережі та зовнішнє освітлення вздовж проїжджої частини вул. Дружби Народів на Північній Салтівці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Комунальники замінили дев’ять світильників і 430 м електромереж, які зазнали пошкоджень у результаті обстрілів. Загалом на цій ділянці знаходиться близько 1 км електромереж і 31 світильник. Зараз фахівці вмикають зовнішнє освітлення у тестовому режимі.

На підприємстві зазначили, що з початку війни в Київському районі через обстріли було пошкоджено понад 50% мереж зовнішнього освітлення - близько 7 тис. світильників і 180 км електромереж. Зараз після виконаних робіт працюють 85% мереж зовнішнього освітлення центральної частини та «червоних ліній» району. Роботи тривають.

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