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22.11.2023  16:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській міській раді з'явиться нове депутатське об'єднання «Незламні»: що відомо

Харківський міський голова Ігор Терехов під час позачергової сесії міської ради звернувся до депутатів із пропозицією створити міжфракційну депутатську групу «Незламні», передає РЕДПОСТ .

 
«Хочу сказати, що Харків завжди був особливим містом. Харків серед перших міст отримав почесне звання «Місто-герой України». Це відзнака нашого Президента Володимира Зеленського за Незламність нашого міста», - звернувся до депутатів Ігор Терехов.
 
Також мер Харкова зазначив, що харків'яни очікують, щоб місто відбудувалося після жахливих подій війни. У зв'язку із цим Ігор Терехов закликав депутатів Харківської міської ради приєднатися до міжфракційного депутатського об'єднання «Незламні».
 
«Ми завжди знаходили компроміси для того, щоб працювати та робити наш Харків найкращим містом в Україні та світі. Нам сьогодні дуже багато потрібно зробити. Повернути людей, повернути житло людям, відбудовувати наше місто», - наголосив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що рішенням позачергової сесії Харківської міської ради, яка відбулася сьогодні, 22 листопада, в місті перейменували 26 вулиць, назви яких були пов’язані з росією та її союзниками.
 
Тэги:  харків, ігор терехов, незламні
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