22.11.2023 21:30 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові сплатив понад 370 тисяч гривень боргу за аліментами

Понад 370 тисяч гривень аліментів стягнули державні виконавці Індустріального відділу ДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає РЕДПОСТ .

Наразі донька вже отримала кошти в повному обсязі, які її батько самостійно не сплачував протягом року. Відповідну суму арештували на рахунках боржника, куди надійшли грошові виплати при його звільненні.

Нагадаємо, що у разі прострочення щомісячних перерахувань аліментів, визначених законодавством, також передбачена сплата штрафних санкцій, зокрема:

за 1 рік несплати – 20 %,

за 2 роки – 30%,

за 3 роки – 50%.

Дія воєнного стану цю норму не скасовує.

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