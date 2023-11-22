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22.11.2023  21:30   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові сплатив понад 370 тисяч гривень боргу за аліментами

Понад 370 тисяч гривень аліментів стягнули державні виконавці Індустріального відділу ДВС у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, передає РЕДПОСТ .

 
Наразі донька вже отримала кошти в повному обсязі, які її батько самостійно не сплачував протягом року. Відповідну суму арештували на рахунках боржника, куди надійшли грошові виплати при його звільненні.
 
Нагадаємо, що у разі прострочення щомісячних перерахувань аліментів, визначених законодавством, також передбачена сплата штрафних санкцій, зокрема:
 
  • за 1 рік несплати – 20 %,
  • за 2 роки – 30%,
  • за 3 роки – 50%.
Дія воєнного стану цю норму не скасовує.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові квартиру чоловіка виставили на аукціон через борги за аліменти.
 
Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, аліменти
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