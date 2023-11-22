    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Готуємо ароматні курячі крильця по-китайськи
22.11.2023  21:32   Дмитро Колонєй

Готуємо ароматні курячі крильця по-китайськи

Страва, яка може прикрасити святковий стіл.

Як приготувати курячі крильця по-китайськи
 
Як пише РЕДПОСТ, рецепт пряних курячих крилець по-китайськи з хрусткою скоринкою буде не тільки чудовою гарячою стравою, а й гарною закускою. Рецепт простий у виконанні та не займає багато часу. Страва гармонійно поєднується зі свіжими овочами, картопляними пюре, гарніром з круп.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram    

Курячі крильця по-китайськи

Продукти:

 

  • 1 кг курячих крилець,
  • 1 корінь імбиру,
  • 1 лимон,
  • 1 ст. соєвого соусу,
  • 1 ст. томатного соусу,
  • 1 ст. меду,
  • 1/2 склянки олії, спеції.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Подрібнити імбир.
  2. Видавити лимонний сік
  3. Розрізати курячі крильця навпіл.
  4. Обсмажити в олії до легкої рум'яності, постійно помішуючи.
  5. Додай подрібнений імбир, лимонний сік та інші інгредієнти.
  6. Довести до готовності під кришкою на слабкому вогні.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати мінтай з апельсином у духовці.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 

 

Тэги:  рецепт, курятина, крильця, імбир, мед, соус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.11 Кулінарні рецепти Готуємо мінтай з апельсином у духовці 20.11 Кулінарні рецепти Готуємо фрикадельки у соусі з томатного соку 19.11 Кулінарні рецепти Готуємо зігріваюче какао з маршмеллоу та корицею
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 