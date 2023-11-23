Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 12 - 14° морозу, вдень 5 - 7° морозу.
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Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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