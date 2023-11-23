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23.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 листопада

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.   

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 12 - 14° морозу, вдень 5 - 7° морозу.

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Народні прикмети

  • Сильний вітер віщує хуртовини та похолодання найближчим часом.
  • Якщо горобці натягали в гнізда багато пуху, то зима буде холодна.
  • Якщо цього дня на деревах іній лежав зранку, то до самого 4 грудня морози будуть змінюватися відлигою.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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