23.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну краще не давати волі своїй мові: є можливість наговорити близьким людям стільки зайвого, що це стане серйозним випробуванням для стосунків. Проста задушевна розмова може швидко і непомітно перейти на стадію розмови на підвищених тонах або навіть биття посуду. Щоб не доводити до цього, у спілкуванні з близькими уникайте слизьких тем і в жодному разі не переходьте на особи!

Телець (21 квітня – 21 травня)

День у Тельця обіцяє пройти за нескінченними розмовами. Розмови ж ці обертатимуться головним чином навколо теми успіху та грошей, а також роздумів про те, чому всього цього Тельцю так не вистачає. Не виключено, що в одній з таких задушевних бесід Телець і сам не помітить, як прикрасить свої переваги настільки, що надовго набуде слави фантазера.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ось день, коли благополуччя Близнюків може рішуче змінитися, – і не обов'язково на краще! Їм як ніколи потрібно бути обережними в будь-яких питаннях, пов'язаних з грошима. Не завадить Близнюкам також бути уважнішими і у стосунках із коханою людиною. На жаль, навіть невелике непорозуміння може викликати цілу бурю, заспокоїти яку буде вкрай складно.

Рак (22 червня – 23 липня)

Плани Раку можуть неабияк грішити мегаломанією або, в крайньому випадку, гігантизмом. Якщо Рак не хоче опинитися біля розбитого корита, йому не заважає бути скромнішим і якось порівнювати свої амбіції зі своїми можливостями. Не слід забувати, що Наполеонівські плани – це, звичайно, чудово, але не всі Наполеони добре завершили свою кар'єру.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Обставини щоразу перекидатимуть плани Лева, змушуючи його плисти проти течії. Сам Лев у ці моменти може відчувати дивну пасивність і небажання сперечатися з обставинами. На жаль, піддавшись таким настроям, Лев ризикує набити чимало шишок. Так що хочеш не хочеш, а плисти проти течії все одно доведеться!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

День у Діви повністю залежатиме від того, з якої ноги вона встане. Встане з потрібної - день складеться чудово у всіх відносинах і пройде не просто добре, а дивовижно. Ну а встане не з тієї ноги - весь день все валитиметься з рук. Тож, прокинувшись уранці, придивіться, і якщо запідозрили, що встали не з тієї ноги, лягайте знову. Раптом удруге пощастить більше?

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам буде потрібна вся їх витримка! На жаль, у цей день навіть невеликий спалах гніву може перерости у справжній ураган, який разом перекреслить усі справи та плани Терезів. Одним словом, цього дня Терезам краще уникати будь-яких сильних емоцій. А якщо вони все ж таки відчують, що ось-ось готові вибухнути, їм треба спробувати вмовити свій організм відкласти цей вибух хоча б до завтра. Завтра буде легше.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Голова Скорпіона буде буквально переповнена різними планами та проектами! І це чудово, бо саме цього дня доля дає Скорпіонові максимальні шанси на реалізацію цих планів. Постарайтеся тільки не розмінювати багаті можливості цього дня на зовсім дрібниці. Не слід уникати великих і гучних компаній. Навпаки, успіх чекає на вас саме там.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю не варто розпалювати свої пристрасті, оскільки це за нього робитимуть інші. Весь день Стрільцеві здаватиметься, що оточуючі тільки й зайняті тим, щоб грати на його нервах. Це не так! Насправді в оточуючих повно своїх власних справ. Ну а на нервах Стрільця вони гратимуть лише час від часу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Протягом дня Козеріг не раз може зазнати справжнього сум'яття почуттів. Якісь події чи несподівана зустріч може викликати в нього справжню шквал емоцій! Може, навіть, цього дня в його душі спалахне пристрасть, що всепоглинає. Однак які б почуття не вирували в серці Козерога, краще не робити поспішних висновків: буквально через день-два обставини, можливо, зміняться. А можливо, і ні.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Весь день Водолій може бути схильний до такої недуги, як нестримність у дрібницях. У великому зі стриманістю у Водолія теж будуть проблеми, проте його реакція на дрібниці виглядатиме зовсім гіпертрофовано, а іноді й комічно. Найдоречнішим для Водолія було б спробувати звертати численні непорозуміння та безглуздя цього дня жартома. Реагувати на них спокійно та адекватно йому все одно не вдасться.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть бути захоплені нестримним вирмом різноманітних емоцій. Цілий день вони прагнутимуть бути в гущі подій і при цьому неодноразово опиняться в центрі уваги. Ну а привернути до себе увагу буде досить просто – досить торкнутися у розмові теми багатства та успіху. Все, що пов'язано з великими грошима чи високим становищем у суспільстві, цього дня викликатиме особливо активний відгук у оточуючих. На цьому ґрунті Рибам не так вже й важко буде знайти однодумців і зійтися з цікавими людьми.