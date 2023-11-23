Гороскоп на 23 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Овну краще не давати волі своїй мові: є можливість наговорити близьким людям стільки зайвого, що це стане серйозним випробуванням для стосунків. Проста задушевна розмова може швидко і непомітно перейти на стадію розмови на підвищених тонах або навіть биття посуду. Щоб не доводити до цього, у спілкуванні з близькими уникайте слизьких тем і в жодному разі не переходьте на особи!
День у Тельця обіцяє пройти за нескінченними розмовами. Розмови ж ці обертатимуться головним чином навколо теми успіху та грошей, а також роздумів про те, чому всього цього Тельцю так не вистачає. Не виключено, що в одній з таких задушевних бесід Телець і сам не помітить, як прикрасить свої переваги настільки, що надовго набуде слави фантазера.
Ось день, коли благополуччя Близнюків може рішуче змінитися, – і не обов'язково на краще! Їм як ніколи потрібно бути обережними в будь-яких питаннях, пов'язаних з грошима. Не завадить Близнюкам також бути уважнішими і у стосунках із коханою людиною. На жаль, навіть невелике непорозуміння може викликати цілу бурю, заспокоїти яку буде вкрай складно.
Плани Раку можуть неабияк грішити мегаломанією або, в крайньому випадку, гігантизмом. Якщо Рак не хоче опинитися біля розбитого корита, йому не заважає бути скромнішим і якось порівнювати свої амбіції зі своїми можливостями. Не слід забувати, що Наполеонівські плани – це, звичайно, чудово, але не всі Наполеони добре завершили свою кар'єру.
Обставини щоразу перекидатимуть плани Лева, змушуючи його плисти проти течії. Сам Лев у ці моменти може відчувати дивну пасивність і небажання сперечатися з обставинами. На жаль, піддавшись таким настроям, Лев ризикує набити чимало шишок. Так що хочеш не хочеш, а плисти проти течії все одно доведеться!
День у Діви повністю залежатиме від того, з якої ноги вона встане. Встане з потрібної - день складеться чудово у всіх відносинах і пройде не просто добре, а дивовижно. Ну а встане не з тієї ноги - весь день все валитиметься з рук. Тож, прокинувшись уранці, придивіться, і якщо запідозрили, що встали не з тієї ноги, лягайте знову. Раптом удруге пощастить більше?
Терезам буде потрібна вся їх витримка! На жаль, у цей день навіть невеликий спалах гніву може перерости у справжній ураган, який разом перекреслить усі справи та плани Терезів. Одним словом, цього дня Терезам краще уникати будь-яких сильних емоцій. А якщо вони все ж таки відчують, що ось-ось готові вибухнути, їм треба спробувати вмовити свій організм відкласти цей вибух хоча б до завтра. Завтра буде легше.
Голова Скорпіона буде буквально переповнена різними планами та проектами! І це чудово, бо саме цього дня доля дає Скорпіонові максимальні шанси на реалізацію цих планів. Постарайтеся тільки не розмінювати багаті можливості цього дня на зовсім дрібниці. Не слід уникати великих і гучних компаній. Навпаки, успіх чекає на вас саме там.
Стрільцю не варто розпалювати свої пристрасті, оскільки це за нього робитимуть інші. Весь день Стрільцеві здаватиметься, що оточуючі тільки й зайняті тим, щоб грати на його нервах. Це не так! Насправді в оточуючих повно своїх власних справ. Ну а на нервах Стрільця вони гратимуть лише час від часу.
Протягом дня Козеріг не раз може зазнати справжнього сум'яття почуттів. Якісь події чи несподівана зустріч може викликати в нього справжню шквал емоцій! Може, навіть, цього дня в його душі спалахне пристрасть, що всепоглинає. Однак які б почуття не вирували в серці Козерога, краще не робити поспішних висновків: буквально через день-два обставини, можливо, зміняться. А можливо, і ні.
Весь день Водолій може бути схильний до такої недуги, як нестримність у дрібницях. У великому зі стриманістю у Водолія теж будуть проблеми, проте його реакція на дрібниці виглядатиме зовсім гіпертрофовано, а іноді й комічно. Найдоречнішим для Водолія було б спробувати звертати численні непорозуміння та безглуздя цього дня жартома. Реагувати на них спокійно та адекватно йому все одно не вдасться.
Риби можуть бути захоплені нестримним вирмом різноманітних емоцій. Цілий день вони прагнутимуть бути в гущі подій і при цьому неодноразово опиняться в центрі уваги. Ну а привернути до себе увагу буде досить просто – досить торкнутися у розмові теми багатства та успіху. Все, що пов'язано з великими грошима чи високим становищем у суспільстві, цього дня викликатиме особливо активний відгук у оточуючих. На цьому ґрунті Рибам не так вже й важко буде знайти однодумців і зійтися з цікавими людьми.
Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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