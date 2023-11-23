23.11.2023 07:30 Рита Парфенова

23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.

Ініціатором започаткування свята став мексиканський художник Альфредо Гуаті Рохо (ісп. Alfredo Guati Rojo, 1918-2003). Саме він, будучи видатним художником-акварелістом, а також переконаним у тому, що акварель здатна не гірше за живопис олією передавати красу світу, у 1991 році запропонував щорічно 23 листопада проводити Міжнародний день акварелі.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих Амфілохія та Григорія.



За Юліанським календарем, 23 листопада православна церква вшановує пам’ять святого Георгія Побідоносця. Великомученик Георгій був сином багатих та благочестивих батьків, які виховали його у християнській вірі. Народився він у місті Бейрут (у давнину — Беліт) біля підніжжя Ліванських гір. Його батько прийняв мученицьку смерть за Христа, коли Георгій був ще дитиною.

Прикмети дня

У народі існувала традиція, за якою з ранку потрібно було освятити у церкві хліб і сіль. Наші пращури вважали, що це вбереже худобу від хвороб. Тому половину згодовували тваринам, а те, що залишилося, зберігали в хаті.

Що не можна робити 23 листопада

Не радять вирушати у подорожі та далеку дорогу.

Не варто розпочинати нові справи.

Нічого не позичайте цього дня сусідам, щоб зберегти удачу в домі.

Також цього дня

У 1852 році в Англії було введено перші поштові скриньки.



1877 – у Харкові почав виходити перший вітчизняний психіатричний журнал: «Архів психіатрії, неврології та судової психопатології».



1887 – народився Борис Карлофф, англійський актор. Понад 20 років він вважався королем фільмів жахів, після того, як у 1931 знявся в Голлівуді в картині «Франкенштейн».



1921 – американський президент Уоррен Хардінг (Гардінг) заборонив лікарям прописувати хворим пиво як ліки і тим самим обходити «сухий закон».



1923 – Якоб Шик запатентував першу електробритву.



1934 – на центральних дорогах Америки та Європи починають встановлювати нещодавно винайдені світлоповертаючі відбивачі для роздільних смуг.



1964 – американський кардіохірург Майкл Дебейкі провів у Методистському шпиталі Х'юстона перше в історії успішне аортокоронарне шунтування.



1966 – народився Венсан Кассель, французький актор («Багрові річки», «Страшні казки»).



1979 – "Pink Floyd" випустили подвійний альбом "The Wall".



1991 – Фредді Меркьюрі підтвердив чутки, що він хворий на СНІД. Наступного дня він помер.



1992 – народилася Майлі Сайрус, американська актриса та співачка.



1994 – під час експедиції спортсменів альпіністського клубу «Одеса» до Гімалаї встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів).



1996 – офіційне закінчення війни у ​​Чечні. Тодішній президент Росії Борис Єльцин підписав указ про виведення близько 6 тисяч російських військових контингентів з території Чечні.



2003 – у результаті Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку.



2004 – стартувала масова розрахована на багато користувачів онлайн гра «World of Warcraft».

2010 – початок безстрокової акції протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.

за Юліанським календарем: Аполлон, Борис, Ганна, Георгій, Денис, Ераст, Єгор, Єфрем, Іван, Костянтин, Михайло, Микола, Нестор, Олександр, Олексій, Ольга, Орест, Петро, Родіон, Серафим, Ян.