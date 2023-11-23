Дванадцять атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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