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23.11.2023  08:18   Рита Парфенова

Дванадцять атак ворога відбили Сили оборони на Харківщині

Військові рф не припиняють невдалих спроб атакувати позиції Сил оборони на Куп'янському напрямку.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

  • на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак.
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Минулої доби ворог вдарив авіацією по населеним пунктам Синьківка, Подоли, Куп'янськ-Вузловий, Степова Новоселівка на Харківщині. Загалом під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 22 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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