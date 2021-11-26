26.11.2021 11:25 Рита Парфенова

В Харькове вводится запрет на ловлю раков: какие штрафы грозят браконьерам

С 1 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года на водоемах Харькова и области будет продолжаться запрет на отлов речных раков.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль, запрет на ловлю раков вводится на период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки.



Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 680 грн. Кроме того, за каждого пойманного рака придется уплатить ущерб в размере 3 332 грн.



Следует отметить, что ограничения на отлов раков останутся и после окончания действия запрета. Во-первых, ловить можно раков не менее 10 сантиметров в длину. Во-вторых, суточный вылов на одного рыбака не должен превышать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 штук – на водоемах с платной рыбалкой. И, наконец, запрещается ловить раков в темное время суток с подсветкой.

Ранее мы писали, что на На Печенежском водохранилище задержали нарушительницу, выловившую больше 130 килограммов рыбы. Общий ущерб, который браконьер нанесла своими действиями рыбному хозяйству Украины, оценен в 1 265 429 грн.

