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26.11.2021  11:25   Рита Парфенова

В Харькове вводится запрет на ловлю раков: какие штрафы грозят браконьерам

С 1 декабря 2021 года по 30 июня 2022 года на водоемах Харькова и области будет продолжаться запрет на отлов речных раков.

Запрет на вылов раков

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский рыбоохранный патруль, запрет на ловлю раков вводится на период их спаривания, вынашивания икры и первой линьки.

Для нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 680 грн. Кроме того, за каждого пойманного рака придется уплатить ущерб в размере 3 332 грн.

Следует отметить, что ограничения на отлов раков останутся и после окончания действия запрета. Во-первых, ловить можно раков не менее 10 сантиметров в длину. Во-вторых, суточный вылов на одного рыбака не должен превышать 30 раков на водоемах общего пользования и 50 штук – на водоемах с платной рыбалкой. И, наконец, запрещается ловить раков в темное время суток с подсветкой.

Ранее мы писали, что на На Печенежском водохранилище задержали нарушительницу, выловившую больше 130 килограммов рыбы. Общий ущерб, который браконьер нанесла своими действиями рыбному хозяйству Украины, оценен в 1 265 429 грн.
 

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  раки, рыба, харьков
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