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26.11.2021  11:29   

У ТРЦ "Караван" горит киоск с фаст-фудом (видео)

Возле крупнейшего торгово-развлекательного центра Харькова произошел пожар.

Пожар Харьков: горит шашлычная у Каравана
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на харьковские телеграмм-каналы, после ТРЦ Караван на Героев Труда произошел пожар в киоске с фаст-фудом.
 
Свидетели утверждают, что слышали громкий хлопок, после чего начался пожар в шашлычной. 
 
О пострадавших не сообщается. На месте происшествия уже работают пожарные. предварительная причина пожара - взрыв газового баллона.

 

Тэги:  пожар, харьков
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