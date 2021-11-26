У ТРЦ "Караван" горит киоск с фаст-фудом (видео)

Возле крупнейшего торгово-развлекательного центра Харькова произошел пожар.
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Посвятите день тем вопросам, в которых никто не сможет вам помешать или возразить. Нежелание подчиняться каким-либо правилам может создать конфликты на пустом месте.
В целом погода в Харькове ожидается облачной, лишь ненадолго день порадует нас ясным небом. Без осадков.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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