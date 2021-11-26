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26.11.2021  11:40   Виталий Хиневич

Ощадбанк отказывается платить пенсии: названы причины

Клиенты Ощадбанка жалуются, что они могут не получить пенсионные выплаты.

Ощадбанк грозит не выплачивать пенсии
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».
 
Отмечается, что клиентка Ощадбанка жалуется на сотрудников отделения банка, которые угрожают ей не выдать пенсионные деньги, если она не оформит банковскую карту. 
 
На сайте "Минфин" появилось соответствующее заявление от никнейма «OlgaPetrovna», в котором говорится, что Львовское отделение финансового учреждения, грозит прекратить выплату пенсионных накоплений без открытой банковской карты. Кроме этого отмечается, что ей и ее мужу в принудительном порядке пытаются оформить банковскую карту, которую они не хотят создавать.
 
Представители Ощадбанка в свою очередь прокомментировали данное сообщение, указав, что они обязательно разберутся в ситуации и дадут дополнительный ответ.
 
Напомним, клиенты Monobank на интернет странице «Минфин» жалуются на работу системы безопасности банка.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  ощадбанк, пенсии, харьков
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