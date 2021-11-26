На реке Уды в Харькове установлен мусорный уловитель «Trash Killer»

Устройство для очистки рек от мусора разработано харьковскими учеными и установлено силами экоактивистов.
Уловитель мусора «Trash Killer» установили на реке Уды в районе Жихарской плотины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Это первая и пока единственная разработка в Украине, благодаря которой плывущий по реке мусор будет задерживаться понтонными уловителями и направляться в мусоросборник.
Экоактивисты делятся, что начали очищать эту реку с 15 мая, но решили просто на уборке не ограничиваться и установить такой аппарат. И занялись его разработкой, один из экоактивистов - Андрей - полностью занялся моделированием этого устройства, а в исполнении ему помог завод Фрунзе, там сварили всю конструкцию.
Очистительное сооружение работает следующим образом: мусор, который плывет по реке, понтонные уловители направляют в сторону мусорной корзины. Потом эти нечистоты активисты будут сортировать и передавать на полигон.
Также на берегу реки установят камеры слежения, чтобы контролировать наполнение корзины и вдобавок наблюдать за тем мусором, который не поместится в корзину, чтобы доставать его самостоятельно.
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