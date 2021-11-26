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26.11.2021  12:15   

На реке Уды в Харькове установлен мусорный уловитель «Trash Killer»

Устройство для очистки рек от мусора разработано харьковскими учеными и установлено силами экоактивистов.


РЕДПОСТ

Уловитель мусора «Trash Killer» установили на реке Уды в районе Жихарской плотины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Это первая и пока единственная разработка в Украине, благодаря которой плывущий по реке мусор будет задерживаться понтонными уловителями и направляться в мусоросборник.
 
Экоактивисты делятся, что начали очищать эту реку с 15 мая, но решили просто на уборке не ограничиваться и установить такой аппарат. И занялись его разработкой, один из экоактивистов - Андрей - полностью занялся моделированием этого устройства, а в исполнении ему помог завод Фрунзе, там сварили всю конструкцию.

Очистительное сооружение работает следующим образом: мусор, который плывет по реке, понтонные уловители направляют в сторону мусорной корзины. Потом эти нечистоты активисты будут сортировать и передавать на полигон.

Также на берегу реки установят камеры слежения, чтобы контролировать наполнение корзины и вдобавок наблюдать за тем мусором, который не поместится в корзину, чтобы доставать его самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе проведения трех экологических субботников волонтеры проводили эксперимент по очистке дна реки Уды с помощью активных микроорганизмов по японской технологии ЭМ-колобок. Они забрасывали их в реку Уды. Один ЭМ-колобок, сделанный из грунта и глины, может растворить 1 кубометр ила.

Фотогалерея

Мусорный уловитель Trash Killer установлен на реке Уды Мусорный уловитель Trash Killer установлен на реке Уды Мусорный уловитель Trash Killer установлен на реке Уды
Тэги:  река уды, уловитель мусора, харьков
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