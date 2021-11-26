26.11.2021 12:15

На реке Уды в Харькове установлен мусорный уловитель «Trash Killer»

Устройство для очистки рек от мусора разработано харьковскими учеными и установлено силами экоактивистов.



РЕДПОСТ

Уловитель мусора «Trash Killer» установили на реке Уды в районе Жихарской плотины, сообщает корреспондент РЕДПОСТ.



Это первая и пока единственная разработка в Украине, благодаря которой плывущий по реке мусор будет задерживаться понтонными уловителями и направляться в мусоросборник.



Экоактивисты делятся, что начали очищать эту реку с 15 мая, но решили просто на уборке не ограничиваться и установить такой аппарат. И занялись его разработкой, один из экоактивистов - Андрей - полностью занялся моделированием этого устройства, а в исполнении ему помог завод Фрунзе, там сварили всю конструкцию.



Очистительное сооружение работает следующим образом: мусор, который плывет по реке, понтонные уловители направляют в сторону мусорной корзины. Потом эти нечистоты активисты будут сортировать и передавать на полигон.



Также на берегу реки установят камеры слежения, чтобы контролировать наполнение корзины и вдобавок наблюдать за тем мусором, который не поместится в корзину, чтобы доставать его самостоятельно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе проведения трех экологических субботников волонтеры проводили эксперимент по очистке дна реки Уды с помощью активных микроорганизмов по японской технологии ЭМ-колобок. Они забрасывали их в реку Уды. Один ЭМ-колобок, сделанный из грунта и глины, может растворить 1 кубометр ила.

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