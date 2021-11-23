23.11.2021 16:15 Виталий Хиневич
В Харькове установят первый в Украине мусорный уловитель
Водолазы Харьковской области произвели работы по расчистке дна реки Уды.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на публикацию в Facebook эко-активиста Артема Приходько.
Отмечается, что 24 ноября 2021 года начнут устанавливать очистительное сооружение «Trash Killer». Благодаря новейшей разработке весь мусор, которой плывёт по течению реки, будет задерживаться плавучим понтоном и направляться в мусоросборник.
Конструкцию установят в районе Жихорской платины. Место оборудуют видеокамерой, чтобы в онлайн-режиме следить за работой уловителя.
Официальное открытие первого в Украине мусорного уловителя состоится 26 ноября 2021 года.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе проведения трех экологических субботников волонтеры проводили эксперимент
по очистке дна реки Уды с помощью активных микроорганизмов по японской технологии ЭМ-колобок Они забрасывали их в реку Уды. Один ЭМ-колобок, сделанный из грунта и глины может растворить 1 кубометр ила.
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