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23.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Смерть на перроне: под Харьковом поезд сбил спящего мужчину, ищут очевидцев

Трагедия под Харьковом разыгралась вечером 19 ноября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, 19 ноября около 21:00 локомотив, следовавший со стороны Золочева к станции «Одноробовка», в районе 182 км 5 пикет железнодорожная платформа "Муравский", сбил 67-летнего мужчину, который, сидя на перроне, спал, наклоненный головой к железнодорожному пути. В результате происшествия пострадавший погиб на месте. В настоящее время открыто угловное дело, идет расследование.
 
 
Свидетелей и очевидцев происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю капитана полиции Денису Катречко.
 
Напомним, ранее мы писали о смертельном инциденте - 17 ноября, около 5:10 на железнодорожной станции Пирогово, Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.
Тэги:  авария, поезд сбил мужчину, харьков, дтп, смерть, труп, розыск, очевидцы, поиск
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