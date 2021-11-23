23.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Смерть на перроне: под Харьковом поезд сбил спящего мужчину, ищут очевидцев

Трагедия под Харьковом разыгралась вечером 19 ноября 2021 года.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Нацполицию, 19 ноября около 21:00 локомотив, следовавший со стороны Золочева к станции «Одноробовка», в районе 182 км 5 пикет железнодорожная платформа "Муравский", сбил 67-летнего мужчину, который, сидя на перроне, спал, наклоненный головой к железнодорожному пути. В результате происшествия пострадавший погиб на месте. В настоящее время открыто угловное дело, идет расследование.

Свидетелей и очевидцев происшествия просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУ Национальной полиции в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к старшему следователю капитана полиции Денису Катречко.

Напомним, ранее мы писали о смертельном инциденте - 17 ноября, около 5:10 на железнодорожной станции Пирогово, Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.