17.11.2021 10:05 Евгений Клочко

Под Харьковом поезд сбил женщину

В результате происшествия женщина погибла на месте. Ее личность и все обстоятельства смертельного инцидента выясняют следователи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.

По информации правоохранителей, ДТП произошло 17 ноября, около 5:10. На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.

На место происшествия направлена ​​группа следственного управления ГУНП в Харьковской области, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.

По состоянию на 7:00 наблюдается задержка поездов, следующих через данный участок.

Напомним, ранее 84-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом возле села Липковатовка Нововодолажского района.