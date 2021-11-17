17.11.2021 10:05 Евгений Клочко
Под Харьковом поезд сбил женщину
В результате происшествия женщина погибла на месте. Ее личность и все обстоятельства смертельного инцидента выясняют следователи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
По информации правоохранителей, ДТП произошло 17 ноября, около 5:10. На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.
На место происшествия направлена группа следственного управления ГУНП в Харьковской области, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
По состоянию на 7:00 наблюдается задержка поездов, следующих через данный участок.
Напомним, ранее 84-летняя женщина была смертельно травмирована
электропоездом возле села Липковатовка Нововодолажского района.
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