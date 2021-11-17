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17.11.2021  10:05   Евгений Клочко

Под Харьковом поезд сбил женщину

В результате происшествия женщина погибла на месте. Ее личность и все обстоятельства смертельного инцидента выясняют следователи.

ДТП Харьков: Поезд сбил женщину на Харьковщине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции.
 
По информации правоохранителей, ДТП произошло 17 ноября, около 5:10. На железнодорожной станции Пирогово, расположенной в селе Огульцы Богодуховского района, поезд сбил женщину. От удара ее отбросило под встречный поезд. От полученных травм женщина погибла на месте.
 
 
На место происшествия направлена ​​группа следственного управления ГУНП в Харьковской области, которая устанавливает все обстоятельства происшествия.
 
По состоянию на 7:00 наблюдается задержка поездов, следующих через данный участок.
 
Напомним, ранее 84-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом возле села Липковатовка Нововодолажского района.
 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  происшествие, поезд, харьков
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