17.11.2021 10:13 Евгений Клочко

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 17 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 397 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



РЕДПОСТ

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 639 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 228 384 человек. Выздоровело 187 448 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 35 182 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 448 человек (в том числе 397 жителей города Харькова). 47 человека заболели в Чугуевском районе, 33 – Изюмском, 27 – Купянском, всего 2 – Богодуховском, 69 - Лозовском и 13 – Красноградском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 ноября.