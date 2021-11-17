В Харькове на станции метро умер мужчина (фото)

Утром 17 ноября на станции метро «Академика Барабашова» умер пассажир.
Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, мужчина стало плохо в вагоне поезда.
На станции «Академика Барабашова» пассажира вынесли на платформу и вызвали «скорую». В 9:53 медики констатировали смерть.
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Удачный день для крупных покупок и финансовых сделок с прицелом на будущее. Также будет полезным строить долгосрочные планы.
Осадков не ожидается, но утром влажность воздуха могут усилить туманы. Видимость снизится до 200-500 метров.
Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день студентов.
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