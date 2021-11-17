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17.11.2021  10:21   Рита Парфенова

В Харькове на станции метро умер мужчина (фото)

Утром 17 ноября на станции метро «Академика Барабашова» умер пассажир.

Криминал Харьков: на станции метро умер мужчина

Как сообщил РЕДПОСТ спикер Харьковского метрополитена Алексей Битнер, мужчина стало плохо в вагоне поезда.

На станции «Академика Барабашова» пассажира вынесли на платформу и вызвали «скорую». В 9:53 медики констатировали смерть.

Сейчас сотрудники метрополитена ожидают прибытия спецтранспорта для вывоза тела. Все это время рядом будет дежурить сотрудник полиции.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в вагоне поезда, курсирующего по Холодногорско-заводской линии, разбили стекло. Позже полицейские сообщили, что в тунеле пр подъезде к станции «Центральный рынок» стекло треснуло и выпало по неизвестным причинам. Сбоя в движении электропоездов не было.
 
 
Криминал Харьков: на станции метро умер мужчина

 

Тэги:  метро, смерть, харьков
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