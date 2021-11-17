В Харькове на станции метро умер мужчина (фото)

Сейчас сотрудники метрополитена ожидают прибытия спецтранспорта для вывоза тела. Все это время рядом будет дежурить сотрудник полиции.



Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в вагоне поезда, курсирующего по Холодногорско-заводской линии, разбили стекло. Позже полицейские сообщили, что в тунеле пр подъезде к станции «Центральный рынок» стекло треснуло и выпало по неизвестным причинам. Сбоя в движении электропоездов не было.

