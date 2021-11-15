Разбитое окно в харьковском метрополитене: хулиганства не было (фото)

Правоохранители харьковской подземки рассказали, что случилось на самом деле.
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Финансы требуют серьезного подхода. И осторожнее с тратами: сегодня поход в магазин «за хлебушком» может пробить внушительную брешь в кошельке.
Утро в Харькове будет пасмурным, но днем небо прояснится и ясная погода продержится до позднего вечера. Облачно с прояснениями.
15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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