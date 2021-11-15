15.11.2021 18:57 Дмитрий Колоней

Разбитое окно в харьковском метрополитене: хулиганства не было (фото)

Правоохранители харьковской подземки рассказали, что случилось на самом деле.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на отдел полиции Харьковского метрополитена, появилась информация о том, что произошедшем воскресным вечером. В соцсетях, напомним, появилась информация о разбитом окне в вагоне электропоезда, когорый прибыл в 17-35 на станцию ​​метро "Центральный рынок".

Комментируя ситуацию, полицейские сообщили, что поезд двигался со станции метро "Майдан Конституции" к станции "Холодная Гора" и во время движения возле станции "Центральный рынок" треснуло и выпало стекло между второй и третьей дверью пятого вагона поезда. Произошло это по неизвестным причинам. Жалобы и заявления от граждан не поступали. Сбоя в движении электропоездов не было.

Напомним, ранее мы писали о мужчине, котрый упал и разбился в кровь в подземном переходе метро.