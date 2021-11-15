    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове отключат электричество 16 ноября (адреса)
15.11.2021  19:07   Евгений Клочко

В Харькове отключат электричество 16 ноября (адреса)

В Харькове во вторник, 16 ноября 2021 года, планируется отключение в части домов двух районов города.

Отключение электричества в Харькове 16 ноября 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

Во вторник, 16 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Северный район:

  • ул. Новопрудная, 9Б; 
    ул. Сумгаитская, 10; 14; 14А; 2; 4; 6; 8.

Холодногорский район:

  • ул. Линейная, 32; 
  • ул. Семинарская, 101; 103; 103/30; 105; 107; 107А; 107Б; 109; 109А; 109Б; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 121А; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 139; 141; 65; 65А; 67А; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 79А; 81А; 83; 83А; 85; 87; 89; 91/8; 92; 93; 93А; 95; 95А; 97; 99; 
  • пер. Будянский, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
  • пер. Сиреневый, 1; 1А; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
  • пер. Освобождения, 7; 
  • пер. Медицинский, 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 2; 21; 3; 4; 4А; 4Б; 5; 6; 7; 8; 9; 
  • пер. Океанский, 1; 1/14; 2; 2А; 3; 5; 5А; 7; 9; 
  • пер. Роздольский, 1; 1А; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 3; 4; 5; 5А; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9; 
  • пер. Хатышевский, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 
  • пер. Путепроводный, 1; 10; 11/4; 12; 14; 16; 18; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 9.
 
Напомним, 15 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов четырех районов города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  элетричество, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 ЖКХ В Харькове отключат электричество 15 ноября (адреса) 13.11 ЖКХ Заряжайте свои гаджеты: где в Харькове планируется отключение электричества 14 ноября (адреса) 12.11 ЖКХ Отключение электроэнергии в Харькове 13 ноября 2021 года: адреса
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 