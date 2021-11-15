В Харькове отключат электричество 16 ноября (адреса)

В Харькове во вторник, 16 ноября 2021 года, планируется отключение в части домов двух районов города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
Во вторник, 16 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
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15 ноября отмечается Всемирный день рециклинга (или вторичной переработки), цель которого – привлечь внимание к сохранению чистой атмосферы.
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