15.11.2021 19:07 Евгений Клочко

В Харькове отключат электричество 16 ноября (адреса)

В Харькове во вторник, 16 ноября 2021 года, планируется отключение в части домов двух районов города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Во вторник, 16 ноября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Северный район:

ул. Новопрудная, 9Б; ул. Сумгаитская, 10; 14; 14А; 2; 4; 6; 8.

Холодногорский район: ул. Линейная , 32;

, 32; ул. Семинарская , 101; 103; 103/30; 105; 107; 107А; 107Б; 109; 109А; 109Б; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 121А; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 139; 141; 65; 65А; 67А; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 79А; 81А; 83; 83А; 85; 87; 89; 91/8; 92; 93; 93А; 95; 95А; 97; 99;

, 101; 103; 103/30; 105; 107; 107А; 107Б; 109; 109А; 109Б; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 121А; 123; 125; 127; 129; 131; 133; 135; 139; 141; 65; 65А; 67А; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 79А; 81А; 83; 83А; 85; 87; 89; 91/8; 92; 93; 93А; 95; 95А; 97; 99; пер. Будянский , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 2; 2Б; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Сиреневый , 1; 1А; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Освобождения , 7;

, 7; пер. Медицинский , 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 2; 21; 3; 4; 4А; 4Б; 5; 6; 7; 8; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 14А; 15; 16; 17; 18; 18А; 19; 2; 21; 3; 4; 4А; 4Б; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Океанский , 1; 1/14; 2; 2А; 3; 5; 5А; 7; 9;

, 1; 1/14; 2; 2А; 3; 5; 5А; 7; 9; пер. Роздольский , 1; 1А; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 3; 4; 5; 5А; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;

, 1; 1А; 10; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 2; 20; 3; 4; 5; 5А; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9; пер. Хатышевский , 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

, 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 2; 20; 22; 3; 3А; 4; 5; 6; 7; 8; 9; пер. Путепроводный, 1; 10; 11/4; 12; 14; 16; 18; 3; 4; 5; 5А; 6; 7; 8; 9.

Напомним, 15 ноября 2021 года в Харькове отключали электричество в части домов четырех районов города.