    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Строительство теплосети перекроет улицу Дудинской в Харькове
15.11.2021  19:39   Дмитрий Колоней

Строительство теплосети перекроет улицу Дудинской в Харькове

Запрет движения по улице в Харькове будет действовать 16 и 17 ноября 2021 года.


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по улице Дудинской, на участке между проспектом Любови Малой и Плановой улицей, запретят движение на два дня. Ограничения будут действовать с 8:00 16 ноября до 17:00 17 ноября 2021 года.
 
По информации Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по строительству тепловой сети. На этот период объезд закрытого участка будет организован по улицам Кураховской, Плановой, Семинарской и проспектом Любови Малой. 
 
Кроме того, с 8:00 до 18:00 16 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Дудинской, на участке от пр. Любови Малой до ул. Плановой. В связи с этим, троллейбус №11 в это время курсировать не будет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове уже началась подготовка к празднованию Нового года, в связи с чем до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы - строится каток.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, дудинская, теплосеть, хтс, коммунальщики
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.11 Дороги и транспорт В Харькове появится новый мост: по Соединенной улице с понедельника не проехать 12.11 Дороги и транспорт Движение возле стадиона Металист в Харькове будет ограничено: когда и на сколько 06.11 Дороги и транспорт В центре Харькова перекроют улицу и запретят парковку до конца декабря
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 