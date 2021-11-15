15.11.2021 19:39 Дмитрий Колоней

Строительство теплосети перекроет улицу Дудинской в Харькове

Запрет движения по улице в Харькове будет действовать 16 и 17 ноября 2021 года.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по улице Дудинской, на участке между проспектом Любови Малой и Плановой улицей, запретят движение на два дня. Ограничения будут действовать с 8:00 16 ноября до 17:00 17 ноября 2021 года.

По информации Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением работ по строительству тепловой сети. На этот период объезд закрытого участка будет организован по улицам Кураховской, Плановой, Семинарской и проспектом Любови Малой.

Кроме того, с 8:00 до 18:00 16 ноября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Дудинской, на участке от пр. Любови Малой до ул. Плановой. В связи с этим, троллейбус №11 в это время курсировать не будет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове уже началась подготовка к празднованию Нового года, в связи с чем до апреля 2022 года ограничено движение по площади Свободы - строится каток