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15.11.2021  20:04   Дмитрий Колоней

ДТП: хмельной водитель крепко догнал троллейбус в Харькове (видео)

Авария произошла на проспекте Гагарина в Харькове.


Национальная полиция
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 15 ноября 2021 года, около 14:00 на проспекте Гагарина, 49 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ 21104 не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и столкнулся с троллейбусом.

 

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В ходе оформления аварии патрульные выявили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения. На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. Материал будет передан в суд.
 

Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, врезался в троллейбус
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