ДТП: хмельной водитель крепко догнал троллейбус в Харькове (видео)

15.11.2021 20:04 Дмитрий Колоней

Авария произошла на проспекте Гагарина в Харькове.

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В ходе оформления аварии патрульные выявили у водителя ВАЗа признаки алкогольного опьянения. На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП и ст. 130 КУоАП. Материал будет передан в суд.

Напомним, ранее мы писали о трагедии, разыгравшейся под Харьковом по вине пьяного водителя. Мужчина погубил женщину, врезавшись в прицеп грузовика.