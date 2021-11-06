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06.11.2021  18:09   Дмитрий Колоней

Смертельное ДТП: под Харьковом пьяный водитель влетел в грузовик, погубив женщину (фото)

Харьковские полицейские задержали виновника смертельной аварии

ДТП Харьков: Пьяный водитель Нивы убил пассажирку, врезавшись в прицеп МАЗа
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 5 ноября 2021 года около 17:00 пьяный водитель автомобиля ВАЗ-2121 ехал к Харькову по трассе "Харьков-Волчанск" и столкнулся с полуприцепом двигавшегося в том же направлении впереди него грузовика "МАЗ". В результате аварии на месте погибла 45-летняя пассажирка ВАЗа.
 
 
Травмированного водителя Нивы доставили в больницу в Харькове. По факту ДТП было открыто уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.
 
 
 
45-летний водитель автомобиля "ВАЗ" задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.  В случае, если вина водителя Нивы будет доказана, ему грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
 
Напомним, ранее мы писали о пьяном водителе, бросившем умирать пассажира под Харьковом. Сбежавший 41-летний  мужчина, устроивший смертельное ДТП на автодороге "Киев-Харьков-Должанский" вблизи Изюма, был пойман полицией.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
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