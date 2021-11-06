ДТП: на проспекте в Харькове сбили человека (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На одной из главных магистралей города сбит человек.
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Трагедия разыгралась на проспекте Гагарина возле автовокзала. Здесь легковым автомобилем был сбит мужчина. На месте скорая. Подробной информации о причинах аварии и насколько пострадал пешеход, пока нет.
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