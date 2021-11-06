06.11.2021 17:30 Дмитрий Колоней

ДТП: на проспекте в Харькове сбили человека (фото)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. На одной из главных магистралей города сбит человек.

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Трагедия разыгралась на проспекте Гагарина возле автовокзала. Здесь легковым автомобилем был сбит мужчина. На месте скорая. Подробной информации о причинах аварии и насколько пострадал пешеход, пока нет.

Напомним, ранее мы писали о розыске водителя, который сбил ночью и бросил умирать неизвестного мужчину на 69 километре трассы «Харьков – Днепр». Тело погибшего было найдено около 4-х утра 3 ноября 2021 года. Виновному светит срок от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.