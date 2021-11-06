06.11.2021 17:02 Евгений Клочко

Набирайте баклажки: в Харькове 7 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:

ул. Космическая , 23 (стояк)

, 23 (стояк) ул. Монтажная, 2 до 20:00 7 ноября.

Киевский район:

пер. 2-й Лесопарковский, 7 (подъезд №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 138-в (подъезд №3, стояк) до 17:00 8 ноября.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (подъезд №1, стояк) до 18:00 8 ноября.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188-в (подъезд №2, стояк) до 20:00 7 ноября.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (подъезд №13, стояк) до 20:00 7 ноября.

Напомним, 6 ноября в части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.