    
Главная Новости Харькова ЖКХ Набирайте баклажки: в Харькове 7 ноября отключат холодную воду (адреса)
06.11.2021  17:02   Евгений Клочко

Набирайте баклажки: в Харькове 7 ноября отключат холодную воду (адреса)

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Шевченковский район:

  • ул. Космическая, 23 (стояк)
  • ул. Монтажная, 2 до 20:00 7 ноября.

Киевский район:

  • пер. 2-й Лесопарковский, 7 (подъезд №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 138-в (подъезд №3, стояк) до 17:00 8 ноября.

Новобаварский район:

  • ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (подъезд №1, стояк) до 18:00 8 ноября.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 188-в (подъезд №2, стояк) до 20:00 7 ноября.

Слободской район:

  • ул. Танкопия, 6 (подъезд №13, стояк) до 20:00 7 ноября.

Напомним, 6 ноября в части домов трех районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключали воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.11 ЖКХ Набирайте ванну: в Харькове 6 ноября отключат холодную воду (адреса) 04.11 ЖКХ Набирайте тазики: в Харькове 5 ноября отключат холодную воду (адреса) 03.11 ЖКХ В Харькове 4 ноября отключат воду из-за ремонтных работ (адреса)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 